حديث الروح

المصدر: لبيد بن ربيعة

أرَى النّفسَ لَجّتْ في رَجاءٍ مُكذِّبِ

وقد جرّبتْ لوْ تقتدي بالمجربِ

وكائنْ رأيتُ مِنْ ملوكٍ وسوقةٍ

وَصاحَبْتُ مِن وَفدٍ كرامٍ ومَوكِبِ

وسانَيْتُ مِن ذي بَهْجَةٍ ورَقَيْتُهُ

عليهِ السّموطُ عابسٍ متغضّبِ

وفارَقْتُهُ والوُدُّ بَيني وبَينَهُ

بحسنِ الثناءِ منْ وراءِ المغيّبِ

وَأبّنْتُ مِنْ فَقْدِ ابنِ عَمٍّ وخُلَّةٍ

وفارَقتُ من عَمٍّ كريمٍ ومن أبِ

فبانُوا ولمْ يحدثْ عليَّ سبيلهُمْ

سوَى أمَلي فيما أمامي ومرغبي

فَأيَّ أوَانٍ لا تَجِئْني مَنِيَّتي

بقَصْدٍ مِنَ المَعْرُوفِ لا أتَعَجَّبِ

فلستُ بركنٍ منْ أَبانٍ وصاحةٍ

وَلا الخالداتِ مِنْ سُوَاجٍ وغُرَّبِ

قضيتُ لباناتٍ وسليتُ حاجةً

ونفسُ الفتى رهنٌ بقمرةِ مؤربِ

وفيتانِ صدقٍ قد غَدوتُ عليهمُ

بِلا دَخنٍ وَلا رَجيعٍ مُجَنَّبِ

بمجتزفٍ جونٍ كأَنَّ خفاءَهُ

قَرَا حَبَشِيٍّ في السَّرَوْمَطِ مُحْقَبِ

صحابي وشاعر (560 - 661م)