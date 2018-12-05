مطاعم بلا سلات مهملات!

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فضلات الخضراوات يجري تحويلها إلى مخللات وخمائر، وبقايا حبوب طحن البن تستخدم كسماد للتربة، ومخلفات الحليب يجري تحويلها إلى جبن «الريكوتا»، تلك بعض نشاطات مطابخ ومطاعم صديقة للبيئة لشركة إيرلندية تهدف إلى رفع مقاييس الاستدامة من المزرعة إلى الصحن، باستخدام مكونات محلية في مطابخها بصفر فضلات..وبذا تكون خالية من أية مهملات ولا حاجة بها لسلال خاصة بها.

وقد أفادت صحيفة «آيريش تايمز» بأن المكونات التي تستخدمها الشركة في مطابخها يجمعها قاسم مشترك، وهو أنها محلية وموسمية توفرها حيوانات ودواجن تتجول بحرية ورفاهية عالية.

وتطعم شركة التموين صاحبة هذا الانجاز، مئات الأشخاص كل يوم في 14 موقعاً بما في ذلك شركات وكليات في أنحاء إيرلندا، وقد فازت بجائزة هيئة المطاعم المستدامة في المملكة المتحدة، «فود مايد غوود»، كما أنها تقدم وجبات غداء ساخنة للزبائن بـ4-6 يوروهات فقط، مع تحقيق أرباح.

وقالت بولين كوكس مديرة الخدمات الغذائية في الشركة: «قررنا أن نكون مع الاستدامة. ورغبنا في إرجاع الأعمال إلى الأساسيات، والشراء من اللحامين والخبازين المحليين، كذلك منتجات الخضراوات والفواكه والأسماك ودعم المجتمعات المحلية».

الشركة حققت أحسن المعايير في الالتزام بمبادئ ممارسة الاستدامة، وفقاً لهيئة المطاعم المستدامة في المملكة المتحدة. ويعني ذلك الالتزام بثلاثة مبادئ، المورد أي كل ما يشتريه الناس بمعنى الزبائن والموظفين وطريقة معاملة الناس، وأخيراً البيئة أي كل شيء من الوقود وصولاً إلى استخدام المياه.

وقال كونور سبايسي الرئيس التنفيذي للشركة: «نستخدم الدجاج الإيرلندي فقط، ثم ندرس ماذا يتناول الدجاج، وكمية المياه التي يحصل عليها في اليوم، ومساحة الأرض التي يتجول فيها». وبالنسبة إلى الزبائن، نعرض على الأقل وجبة رئيسة مصنوعة بالكامل من مواد تم استيرادها في إطار دائرة نصف قطرها 50 ميلاً من المطعم.