قلّد بطلاً فالتصق لسانه بعمود

المصدر: إعداد - سيد صالح

التصق لسان الصبي الأميركي سبنسر كلاين (11 عاماً)، لبضع دقائق بعمود إنارة متجمّد، قبل أن ينجح، بصعوبة، في تخليصه.

حدثت الواقعة بحسب ما نشرته، أمس، شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، عندما كان كلاين عائداً برفقة زميليه الأسبوع الماضي من نزهة للتزلج على الجليد شمالي ولاية إلينوي الأميركية، التي شهدت في ذلك اليوم تساقط ثلوج كثيفة. فصادفوا عموداً معدنياً متجمّداً، وأراد كلاين لصق لسانه به ليقلد بطل قصة أطفال قرأها.واكتشف أن لسانه التصق بالعمود بالفعل، وبعد آلام مبرحة وجهد كبير، استطاع تخليص لسانه، ثم توجه إلى أقرب مستشفى لتضميده.