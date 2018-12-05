خفض الكولسترول يقي من الزهايمر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة أميركية جديدة أجراها باحثون في جامعة واشنطن، بسان لويس، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن خفض مستويات الكولسترول يقلص مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووفقاً لـ«ديلي ميل» أشارت الدراسة الأميركية التي أجريت على الحمض النووي المستقى من 1.5 مليون شخص، إلى أن تراكم الدهون ربما يكون مرتبطاً بتكوين اللويحات البروتينية في أدمغة مرضى الزهايمر. ومرض الزهايمر سببه غير معروف، ولكن يعتقد أنه ينشأ من العوامل الجينية والبيئية. وأحد الجينات الذي له علاقة بإصدار الأوامر لتراكم الدهون في الصفائح الدماغية يتنقل في مجرى الدم، ويتنبأ بمخاطر أعلى للإصابة بالزهايمر.