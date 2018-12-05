قمر اصطناعي لزراعة الطماطم على سطح القمر

المصدر: نيويورك - د ب أ

أُطلق بنجاح، أول من أمس، قمر اصطناعي سيتولى مهمة زراعة الطماطم على سطح القمر أو كوكب المريخ.

وكان قمر «إي يو: كروبس» الذي طوره مركز الفضاء الألماني، على متن صاروخ أطلقته شركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرج الجوية الأميركية، حسبما أكد الجانبان في هذا الخصوص.

وسيحاكي القمر الاصطناعي ظروف الزراعة في الفضاء في البداية، مع جاذبية القمر، ثم جاذبية المريخ، ذلك بينما تنبت بذور الطماطم.

والهدف من هذا البحث وهذه التجربة، منح رواد الفضاء إمكان الوصول إلى الفواكه والخضراوات الطازجة أثناء قيامهم بمهمات بعيدة، وربما عبر وضع «صوبات» زراعية على سطح القمر أو المريخ.