مغامران يعيدان اكتشاف جبلاً في ويلز

المصدر: إعداد - سيد صالح

اكتشف مغامران من هواة تسلّق الجبال جبلاً جديداً في ويلز ببريطانيا، أو بمعنى أدق، أعادا اكتشافه، حيث استخدما نظام التموضع العالمي «جي بي إس» في قياس ارتفاعه على نحو دقيق.

وبالتالي أعادا تصنيفه من تل إلى جبل. ووفقاً لما نشرته «ديلي ميل» البريطانية، أمس، ظل جيولوجيون بريطانيون على مدى 26 عاماً يصنفون «فويل بينولو» بمنطقة «سنودونيا» الجبلية بويلز تلاً، رغم ارتفاعه البالغ 2016 قدماً، لكن انحدار جزء من حوافه هبط بارتفاعه دون الحد اللازم، فصار تلاً.

وكان للمغامِرَين ميردين فيليبس وأليد ويليامز رأي آخر، إذ استخدما «جي بي إس» مزوداً بتقنية معقدة لإعادة قياس ارتفاع «فويل بينولو»، فوجدا أنه يتجاوز 2000 قدم بعد الانحدار، ما يعني أنه جبل لا تلاً.