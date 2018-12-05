دخول موسم «المربعانية» في الإمارات بعد غد

المصدر: الشارقة - وام

أكد إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه مع طلوع نجم «إكليل العقرب» أو «الإكليل» بتاريخ 7 ديسمبر الجاري يدخل موسم المربعانية في منطقة الجزيرة العربية وبادية الشام.

ويستمر موسم المربعانية نحو 40 يوماً إلى منتصف يناير المقبل، ولهذا أطلق عليه اسم «مربعانية الشتاء».

وتنخفض خلال موسم المربعانية درجات الحرارة في الجزيرة العربية لأدنى مستوياتها لتكون تحت الصفر المئوي في المناطق الشمالية ودون 10 مئوية في المناطق الجنوبية، وتمتاز بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها شمالاً، وتقل الحركة خاصة في الليل من شدة البرد.

ويبدأ وقت غروب الشمس مع طلوعها بالتقدم ويكون أكبر تأخير لوقت شروق الشمس الذي يبدأ بالتراجع مع منتصف يناير ويكون أكبر ميل للشمس وأطول ظل لوقت الزوال في النصف الشمالي من الأرض.