شاروخان يروج فيلمه «صفر» في دبي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يزور نجم بوليوود شاروخان دبي غداً، في مستهل حملة ترويجية لفيلمه الجديد «صفر».

وأفاد موقع صحيفة «نيشن» بأن هذا الفليم، وهو من إخراج آناند راي، يعد من أفلام الدراما الرومانسية ويظهر فيه شاروخان بشخصية شديدة التحدي تبحث عن الحب، وتشاركه في بطولة الفيلم الذي طال انتظاره: أنوشكا شارما وكاترين كيف.

وسيلتقي شاروخان معجبيه في القرية العالمية بدبي مساء غد الخميس. وقبل ذلك، سيتحدث مع وسائل الإعلام المحلية عن فيلمه الجديد الذي سيكون بدور العرض الإماراتية 20 الجاري. يذكر أن زيارة شاروخان لدبي في الخصوص، تأتي ضمن جولة ترويجية لطاقم «صفر» في دول الخليج العربي. إذ ذكرت مصادر أنه سيتوجه إلى عُمان والكويت.