الاحتفاء بتاتشر «عالمة كيمياء»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أعلن مصرف إنجلترا، أخيراً، عن إدراج اسم رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، مارغرت تاتشر، على لائحة العلماء المرشحين المؤهلين لأن تدرج صورهم على الورقة النقدية 50 جنيهاً استرلينياً المقرر إصدارها احتفاء بمساهمة بريطانيا في ميدان العلوم.

وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية نقلاً عن المصرف، أنه تلقى 174112 ترشيحاً، وأن تاتشر بين الأسماء المؤهلة. وعملت تاتشر باحثة كيميائية فترة، بما في ذلك مع شركة «جيه ليونز»، في مستحلب آيس كريم.

وكان حاكم المصرف مارك كارني، قد قال إن الخيار سيكون محدوداً بمساهمة بريطانيا في العلوم، ما أثار التكهنات بشأن أسماء مثل آدا لولايس، أو ألان تورينغ أو ستيفن هاوكينغ.