المصدر: البيان الالكتروني

تمثل الجسور بمفهومها البسيط انتصار الإنسان على الطبيعة وتضاريسها، فبعضها يمتد لمسافات طويلة داخل البحار، وأخرى تسمق فوق بساط الغيوم بتصاميم معمارية فذّة. وذلك بهدف تسهيل تواصل الانسان مع اخيه الانسان؟

(DW) الألمانية رصدت أكثر جسور العالم إثارة، فلنشاهدها ونتعرف إليها:

مشروع يفوق الخيال

يمتد جسر هونغ كونغ تشوهاي ماكاو مسافة 55 كيلومتراً. كما أن جزءاً منه يمتد نفقاً تحت البحر، فضلاً عن احتوائه على أربع جزر اصطناعية، ليكون بذلك أطول جسر بحري في العالم. ويربط الجسر بين هونغ كونغ والبر الصيني.

وقالت السلطات الصينية إن الجسر يربط بين الشرايين المهمة لجميع مناطق دلتا نهر اللؤلؤة في جنوب الصين، ليصبح محركاً مهماً لتطوير هونغ كونغ وباقي أجزاء الصين اقتصادياً.

أطول جسر مائل مدعوم بالكوابل

في نهاية أغسطس 2017 عبرت أولى السيارات جسر "معبر كوينزفيري" في شمال شرق اسكتلندا، الذي يمر فوق خليج فيرث. وهو أطول جسر مائل مدعوم بالكوابل مخصص للمركبات. ورغم ضخامته، إلا أنه نفقاته كانت أقل من التكاليف المقدرة. وحتى في أوقات العواصف القوية، يمكن بسهولة عبور الجسر البالغ طوله 2.638 متراً.

أطول جسر معلق للمشاة في العال

يزن جسر "تيتان أر تي" المعلق للمشاة في منطقة هارتس الجبلية وسط ألمانيا نحو 118 طناً بطول 483 متراً، ويمتد على ارتفاع 100 متر فوق وادي رافد "رابوده" في ولاية سكسونيا-أنهالت.

ورغم أن التخطيط له استمر ثلاث سنوات ونصف السنة، إلا أن تنفيذه لم يستغرق أكثر من 10 أشهر.

علاقة الملابس الاسترالية

يطلق سكان سيدني الأسترالية على جسر ميناء سيدني تسمية "علاقة الملابس". ورغم شكله البسيط، إلا أن المعماريين يعدونه من أجمل جسور العالم. وقد أُفتتح قبل 80 عاماً ليصبح أهم رموز الحاضرة الاسترالية. ويبلغ طوله 1.149 متراً وارتفاعه 134 متراً.

بوابة سان فرانسيسكو الذهبية

يعد جسر البوابة الذهبية الذي أُفتتح العام 1937 فوق مدخل خليج سان فرانسيسكو، من معالم الولايات المتحدة الأميركية بطوله البالغ 2.737 متراً.

وكان حين افتتح أطول جسر معلق في العالم، لكنه اليوم في المرتبة التاسعة. وخلال تشييده على مدار أربعة أعوام، نُصبت شبكة ضخمة أسفله لتلقف العمال الذين يسقطون منه، وهو ما نجح فعلاً في إنقاذ 19 عاملاً.

يبلغ ارتفاع الجسر 227 متراً.

جسر أمريكي ومهندس ألماني

يعد جسر بروكلين في نيويورك واحداً من أقدم الجسور المعلقة في الولايات المتحدة، ويربط بين حيي مانهاتن وبروكلين فوق نهر إيست ريفر. عند افتتاحه في 1883 حطم الكثير من الأرقام القياسية، إذ كان أطول من أي جسر معلق آخر آنذاك. وكان المسؤول عن تشييد هذه التحفة المعمارية الألماني جون آوغوست روبلينغ من مدينة مولهاوزن، إذ قام بوضع تصميمه. ويبلغ طول الجسر 1.834 متراً وارتفاعه فوق النهر 40 متراً.

جسر شاهق مقاوم للزلازل

يتجنب الكثير من سائقي السيارات الذين يعانون من رهاب المرتفعات جسر "بيكسي كريك" في الولايات المتحدة. ويعلو هذا الجسر، الذي يعد جزءاً من الطريق السريع رقم واحد في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على ارتفاع 85 متراً فوق الشريط الساحلي الجبلي المنحدر في منطقة "بيغ سور". وشُيد بهيكل خرساني مقاوم للزلازل ويبلغ طوله 218 متراً.

جسر فاسكو دي غاما المعلق في لشبونة

بطول يزيد على 17 كيلومتراً، يعد جسر فاسكو دي غاما بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة أطول الجسور المعلقة المائلة في أوروبا. وقد حمل الجسر، الذي يربط بين جانبي وادي نهر تاجة، اسم البحار البرتغالي فاسكو دي غاما الذي اكتشف الطريق البحري بين أوروبا والهند.

ويبلغ ارتفاع الجسر، المزود بالتجهيزات اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية كالزلازل والرياح، 150 متراً.

جسر يطفو فوق السحاب

قام المهندس المعماري البريطاني السير نومان فوستر بتصميم جسر ميلو فوق نهر تارن في جنوب فرنسا، الذي يبدو طافياً فوق السحاب. ويبلغ ارتفاع هذا الجسر المدعم بالكوابل 271 متراً، ليكون الأعلى عالمياً.

استمرت الدراسات لهذا المشروع نحو 13 عاماً، أما تنفيذه فلم يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام، ليُفتتح في ديسمبر 2004.

جسر بون نوف في باريس

رغم أن "بون نوف" تعني في الفرنسية "الجسر الجديد"، إلا أنه من أقدم جسور عاصمة الحب باريس. ويربط الجسر، الذي انتهى تشييده العام 1607، بين ضفتي نهر السين في أوسع نقطة منه. وكان أول الجسور التي تُشيد من دون منازل على جانبيه. ويُقال إن تسميته تنبع من فكرة جديدة هي الرصيف الفاصل بين المارة الفقراء وعربات خيول الأغنياء. كما كان أول جسر يعبر النهر بشكل كامل دون جزيرة وسط النهر.

جسر البرج في لندن

مثله مثل ساعة بيغ بن أو قصر باكنغهام، فإن جسر البرج يعتبر من أهم معالم العاصمة البريطانية لندن وهو أقدم الجسور المعلقة ويمكن رفع الجزء الأوسط منه من أجل مرور السفن الكبيرة عبر نهر التايمز.

وفي حين يتوجب على السيارات الانتظار وقتها، يمكن للمشاة استخدام جسر المشاة في الأعلى بين البرجين. ويبلغ طول الجسر 244 متراً وتم افتتاحه منتصف العام 1894.

جسر ريالتو في البندقية

يعد جسر ريالتو أهم معالم مدينة البندقية الإيطالية، وهو واحد من أربعة جسور تقطع القناة الكبير فيها. وقبل افتتاحه العام 1591 كانت مكانه عدة هياكل خشبية لكنها كانت تُجرف بين الفينة والأخرى أو تذهب ضحية الحرائق في المدينة. وصمم الجسر البالغ طوله 48 متراً فقط المهندس المعماري الإيطالي أنطونيو دا بونته، وأقام داخله بعض المتاجر التي بات يقصدها اليوم الكثير من السائحين.

أقدم جسور فلورنسا الإيطالية

جسر "بونته فتشيو" في فلورنسا الإيطالية بحق اسم على مسمى، إذ يعد بونته فتشيو (الجسر القديم بالإيطالية) أقدم جسر في المدينة، ويشتهر بالمحال التجارية الموجودة داخله.

يبلغ طول الجسر فوق نهر أرنو 84 متراً فقط. وقد شُيد العام 1345 برواق كبير على قمة الجسر ليصل قصري بيتي ويوفيزي. لكن الرواق دمر خلال الحرب العالمية الثانية، في حين صمد جسر فتشيو ليكون الوحيد في فلورنسا الذي لم تدمره الحرب.