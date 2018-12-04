مطاعم دون سلة مهملات!

المصدر: إعداد: نهى حوّا

فضلات الخضار يجري تحويلها إلى مخللات وخمائر، وبقايا حبوب طحن البن تستخدم كسماد للتربة، ومخلفات الحليب يجري تحويلها إلى جبن "الريكوتا"، تلك بعض نشاطات مطابخ صديقة للبيئة لشركة إيرلندية تهدف إلى رفع مقاييس الاستدامة من المزرعة إلى الصحن، باستخدام مكونات محلية في مطابخها بصفر فضلات .

تفيد صحيفة " آيريش تايمز" أن المكونات التي تستخدمها الشركة في مطابخها يجمعها قاسم مشترك، وهي أنها محلية وموسمية تتميز بحيوانات ودواجن تتجول بحرية ورفاهية عالية.

وتطعم شركة التموين "فودسبايس"، مئات الأشخاص كل يوم في 14 موقعاً بما في ذلك شركات وكليات في أنحاء إيرلندا، وقد فازت بجائزة هيئة المطاعم المستدامة في المملكة المتحدة، "فود مايد غوود"، كما أنها تقدم وجبات غداء ساخنة للزبائن بـ 4-6 يورو فقط، مع تحقيق أرباح.

تقول بولين كوكس مديرة الخدمات الغذائية: "قررنا أن نكون مع الاستدامة. ورغبنا في إرجاع الاعمال إلى الأساسيات، والشراء من اللحامين والخبازين المحليين، كذلك منتجات الخضار والفواكه والأسماك ودعم المجتمعات المحلية".

الشركة حققت أحسن المعايير في الالتزام بمبادئ ممارسة الاستدامة، وفقا لهيئة المطاعم المستدامة" في المملكة المتحدة.

ويعنى ذلك الالتزام بثلاثة مبادئ، المورد أي كل ما يشتريه الناس بمعنى الزبائن والموظفين وطريقة معاملة الناس، وأخيراً البيئة أي كل شيء من الوقود وصولاً إلى استخدام المياه".

يقول كونور سبايسي الرئيس التنفيذي للشركة: "نستخدم الدجاج الإيرلندي فقط، ثم ندرس ماذا يتناول الدجاج، وكمية المياه التي يحصل عليها في اليوم، ومساحة الأرض التي يتجول فيها".

وبالنسبة إلى الزبائن، نعرض على الأقل وجبة رئيسية مصنوعة بالكامل من مواد تم استيرادها في إطار دائرة 50 ميلاً من المطعم.