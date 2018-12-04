انطلاق 3 رُوّاد فضاء للمحطة الدولية

المصدر: موسكو - د ب أ

انطلق 3 رواد فضاء من أميركا وكندا وروسيا أمس، إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد فشل رحلة أميركية روسية أكتوبر الماضي.وانطلق الفريق الثلاثي الذي يضم الأميركية آن ماكلين والكندي ديفيد سانت جاك، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أوليج كونونينكو من مركز بايكونور كوزمودروم الفضائي الروسي في كازاخستان. ومن المتوقع أن يقضي الفريق مهمة تستمر 6 شهور ونصف الشهر.

وكانت الرحلة السابقة التي انطلقت من بايكونور قد فشلت بعد الإقلاع بقليل بسبب خلل في جهاز استشعار في مركبة الإطلاق الروسية. واعترفت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» بأن المشكلة نتجت عن خطأ في تركيب وحدة جانبية في صاروخ الإطلاق.

وأفادت التقارير بأن رائدي الفضاء اللذين فشلت رحلتهما، الأميركي نيك هيج والروسي أليكسي أوفشينين، في حالة صحية جيدة بعد الهبوط بالمظلات في كبسولتهما الروسية بالقرب من مدينة في كازاخستان.