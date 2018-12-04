يخطب فتاة بـ6 خواتم

المصدر: إعداد- سيد صالح

تقدم الشاب الأميركي دينيس براون، لخطبة الفتاة أنارا دالاس، عارضاً عليها 6 خواتم للخطبة، كي تختار منها وفق ذوقها.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس، اختار براون لخطيبته الخواتم بأشكال وأحجام متنوعة.

ودوّن براون عبر حسابه الشخصي على «أنستغرام» مبرراً هذا التصرف: «لقد ربحت عندما اخترتها شريكة لحياتي. لذا، فهي تستحق 6 خواتم كي تختار من بينها».

ولم يكتف براون الذي يبدو أنه موغل في الرومانسية، رغم أنه كان رياضياً محترفاً سابقاً يمارس ألعاب القوى، بذلك، وإنما استأجر قاعة خاصة كي يعرض فيها الزواج على دالاس، كما استأجر مصمم ملابس، ومصوراً ومنسق زهور لإعداد المشهد على أتم نحو، كما لو كان حفلاً.