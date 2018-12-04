سكاي دايف يدخل «عَلَم الإمارات» القياسي «موسوعة غينيس»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع احتفال الدولة باليوم الوطني الـ47 لقيام اتحاد الإمارات، نجحت سكاي دايف دبي كعادتها في تحقيق إنجاز عالمي جديد يضاف إلى إنجازاتها العالمية المتعددة بإعداد عَلَم الإمارات بمقاييس تعد الأضخم في العالم، لتنسخ ما قبلها وتدخل موسوعة غينيس العالمية.

وأهدت أسرة سكاي دايف دبي الإنجاز «الوطني» الجديد إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول والمستمر لسكاي دايف دبي، مؤكدين أن هذا يأتي من منطلق رد الدَّين لسموه على الرعاية والدعم الكريمين والكبيرين اللذين تحظى بهما سكاي دايف دبي.

ويذكر أن الرقم الجديد لعلم الإمارات الذي دخل الموسوعة هو العرض 50.76 متراً، أما الطول فقد وصل إلى 96.25 متراً، والمساحة الإجمالية 4885.65 متراً مكعباً، وهو ضعف العلم السابق تقريباً، وكان الرقم السابق مسجلاً باسم إحدى الفرق الألمانية، التي حملت علماً حجمه 2607.21 أمتار.