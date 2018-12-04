اصطياد تمساح طوله 4.75 أمتار بالفلبين

المصدر: مانيلا - د ب أ

تمكنت السلطات الفلبينية من صيد تمساح من تماسيح المياه المالحة، يبلغ طوله 4.75 أمتار، حيث يشتبه في أنه هاجم وقتل أحد الصيادين في إقليم بغرب البلاد.

ووضع مسؤولو الشرطة وخفر السواحل والحفاظ على البيئة، خطة لصيد التمساح، بعد العثور على جثة الصياد البالغ من العمر 33 عاماً في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإقليمية، إن الذراع اليمنى والساق اليسرى للقتيل، مفقودتان، ويعتقد أن التمساح قد قام بأكلهما.

وتم صيد التمساح البالغ وزنه 500 كيلوغرام، عند مصب نهر في قرية مالينج إيلوج في بالاباك، أول من أمس. وتم تسليمه لمزرعة التماسيح في مدينة بويرتو برنسيسا، عاصمة الإقليم.وقالت المتحدثة إن «عمر التمساح يقدر بـ50 عاماً»، مضيفة أن السلطات خططت لاستخراج ما في معدته، لتحديد ما إذا كان هو الذي قتل الصياد.