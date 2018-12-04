نجوم العالم يكرّمون مانديلا

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

قدّم عدد من نجوم الصف الأول في عالم الغناء، على رأسهم المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، حفلاً في جوهانسبرغ، حضره الآلاف أول من أمس، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

ونظمت جماعة «غلوبال سيتيزن» الحقوقية، الحفل الذي يهدف إلى تسليط الضوء على محاربة الفقر والجوع، وانعدام المساواة بين الجنسين، وهي قضايا دافع عنها مانديلا. وهتفت مجموعة من النسوة باسم بيونسيه، وهن ينتظرن في صف طويل دخولها استاد «إف.إن.بي» في جوهانسبرغ.

وشارك في إحياء الحفل أيضاً جاي زي وآشر وإد شيران.وتوفي مانديلا في 5 ديسمبر 2013، بعد حياة حافلة، حارب خلالها نظام الفصل العنصري، وأودع السجن قرابة 30 عاماً. وخرج مانديلا من السجن عام 1990، ليقود جنوب أفريقيا صوب أول انتخابات حرة عام 1994.