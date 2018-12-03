«كيوريوسيتي» تكتشف صخرة ذهبية على سطح المريخ

المصدر: إعداد: سيد صالح

اكتشف المسبار «كيوريوسيتي روفر»، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، كتلة صخرية ذهبية على سطح كوكب المريخ. وبحسب ما نشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية، نقلاً عن مدونة لمسؤولين في «ناسا»، يُعتَقَد أن هذه الصخرة، بقايا جرم سماوي متساقط كشهاب أو نيزك، وذلك لشدة لمعانها.

إلا أن أعضاء الفريق المكلف بمتابعة مهمة «كيوريوسيتي روفر»، أشاروا أيضاً إلى أن هذا الاعتقاد ليس مؤكداً، وبحاجة إلى التأكيد التام، بعد إجراء المزيد من التحاليل الكيميائية.

وقالت سوزان شزينزر عضو الفريق، ساخرة في المدونة: «يبدو أن «كيوريوسيتي روفر» بدأ يصيد حلي ذهبية». وكانت «ناسا» قد أطلقت «كيوريوسيتي روفر»، وهو عربة متجولة تسير بالطاقة النووية، إلى المريخ في نوڤمبر 2011، وذلك ضمن مشروع «مختبر علوم المريخ»، التابع لها.

وهبط «كيوريوسيتي روفر»، والذي يُعَد أكثر المركبات الفضائية تقدماً على الإطلاق حتى الآن، على سطح المريخ فعلياً في 6 أغسطس 2012. يُذكر أن مسباراً آخر تابعاً لـ«ناسا»، قد هبط على سطح المريخ بنجاح الأسبوع الماضي، وهو «مارس إنسايت»، بعد جولة في الفضاء استمرت 6 شهور كاملة.