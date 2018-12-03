«غوغل» يحتفي باليوم الوطني 47

المصدر: دبي - البيان

احتفى محرك البحث العالمي الشهير «غوغل» أمس، باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، حيث نشر على صفحته الرئيسة رسماً يصوّر تلميذاً وتلميذة داخل أحد الفصول بمدرسة ابتدائية، وكلاهما يرتدي الزي الوطني الإماراتي، وممسكاً بيديه علم الإمارات، فيما تُزيّن أعلام الإمارات جدران الفصل أيضاً.

يذكر أن هذا هو العام الـ10 على التوالي الذي يحتفي فيه «غوغل» باليوم الوطني للإمارات، حيث بدأ الاحتفال بهذه المناسبة لأول مرة عام 2008، حينما احتفل آنذاك باليوم الوطني 37، كما يحرص المحرك الشهير منذ ذلك الحين على الاحتفال بالمناسبة بصورة سنوية.