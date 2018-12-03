إعلان «الطفل المقبس» يثير البريطانيين

المصدر: لندن - وكالات

أثار إعلان تليفزيوني لحساب إحدى سلاسل المتاجر الشهيرة في بريطانيا حملة اعتراضات عنيفة من جانب أولياء الأمور، إذ يظهر في الإعلان طفل دون الـ10 من عمره مرتدياً زياً على هيئة مقبس كهربائي، ثم يغمد نفسه في فتحة توصيل الكهرباء المثبتة في جدار؛ ليضيء المكان، في إشارة إلى قدرة الأطفال على الإبداع.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، اعترض أولياء الأمور على الإعلان بدعوى خوفهم من أن يقلّد أطفالهم الطفل الذي ظهر في الإعلان، والذي اشتهر بلقب «الطفل المقبس»، ويحاولون التعامل مع الكهرباء، وهو الأمر الذي يعرّضهم للخطر. وقد تلقّت هيئة تنظيم الإعلانات في بريطانيا حتى الآن 35 شكوى ضد الإعلان.