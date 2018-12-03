تقدّم لخطبتها فَسقط الخاتم في البالوعة

المصدر: نيويورك - وكالات

عثرت شرطة نيويورك أمس، على خاتم مفقود كان قد سقط الجمعة الماضي في بالوعة للصرف الصحي بميدان «تايمز سكوير» الشهير بمنطقة «مانهاتن» بالولاية.

الطريف، ووفقاً لما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن الخاتم قد سقط من يد شاب لحظة تقدّمه لخطبة فتاة، حيث كان يسير إلى جانبها في «تايمز سكوير»، وأراد أن يضع الخاتم في إصبعها كرمز للخطبة، إلا أنه تصادف أنه كان يقف في هذه اللحظة على بالوعة الصرف، فسقط منه الخاتم ونفذ من حافة البالوعة ليهوي إلى عمق حوالي 2.44 متر. ف

يما الأشد طرافة، أنه عندما أخطر الشاب والفتاة شرطة نيويورك بفقدان الخاتم، نسي الضباط تسجيل اسميهما أو بياناتهما.

فكتبت شرطة نيويورك عبر حسابها على «تويتر»: «لقد عثرنا على الخاتم»، ثم نشرت الشرطة صورة مُسجّلة من كاميرات المراقبة في «تايمز سكوير» للشاب والفتاة لحظة سقوط الخاتم، وطلبت من رواد «تويتر» مساعدتها في التعرف إليهما كي يستعيدا خاتمهما.