لبن العناكب مُغذٍّ أكثر من حليب الأبقار

المصدر: إعداد: سيد صالح

أكدت دراسة صينية غريبة، أن العناكب تدر سائلاً أشبه بالحليب، ويحتوي على عناصر غذائية تفوق ما يحتويه حليب الأبقار. ووفقاً لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية أخيراً، فإن الدراسات السابقة تؤكد أن العناكب لا تتغذى بالرضاعة.

ولكن جاءت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بالأكاديمية الصينية للعلوم لتؤكد، أن «توكسيوز ماغناس» وهي من أنواع العناكب القادرة على القفز، تُعَدّ استثناءً من ذلك، حيث تصل إلى حجم العنكبوت البالغ في غضون 20 يوماً فقط من تاريخ مولدها! وهو ما يعني أن العنكبوت الأم تغذيها عن طريق الرضاعة أو ما شابه.