طفلة تطلب كِليَة لشقيقها من «سانتا كلوز»

المصدر: إعداد: سيد صالح

تعاطف رواد موقع «فيسبوك» مع الطفلة كاتلين، والتي تركت رسالة إلى «سانتا كلوز» (الشخصية الأسطورية المعروفة في المجتمعات الغربية والتي تزور الأطفال وهم نائمون في منازلهم ليلة الاحتفال بأعياد الميلاد، مُتسللة عبر مدخنة المنزل، لتترك بجوارهم ألعاباً وهدايا يفرحون بها عندما يستيقظون صباح اليوم التالي ويجدونها بجوارهم) تطلب منه كِليَة لشقيقها الأكبر كي يزرعها بدلاً من كِليَتِهِ المريضة.

وبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، تركت كاتلين الرسالة في صندوق الخطابات التي يرسلها الأطفال إلى «سانتا كلوز» مع اقتراب أعياد الميلاد ليطلبوا فيها منه ما يريدون، وكان موقع الصندوق في متجر ألعاب الأطفال بولاية «نورث كارولاينا» الأميركية.