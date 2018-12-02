11 % من احتياطي الذهب العالمي للهنديات

المصدر: دبي - البيان

تزخر الهند بعجائب كثيرة جعلتها محط أنظار السياح، مستفيدةً مما تزخر به من تنوّع حضاري وثقافي، لكن بعض الحقائق المذهلة عن هذا البلد الآسيوي تغيب عن كثيرين. فبحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الهنديات يحرصن كثيراً على حلي الذهب في الزينة، إذ يملكن قرابة 11% من احتياطي الذهب في العالم. ويفوق ما يملكه الهنود من الذهب احتياطات بلدان اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وصندوق النقد الدولي.

وبحسب موقع «برايت سايد»، فإن الهند تمتاز بأشياء فريدة مثل فصول السنة الـ6 عوضاً عن الـ4 المتعارف عليها. ويوضح المصدر، أن تقويم السنة يضم فصلين إضافيين يعرفان بفصل الرياح الموسمية، فضلاً عن فصل «ما قبل الشتاء».

ومن طرائف الشعب الهندي، أنه يضم أكبر أسرة في العالم، ويتعلق الأمر برجل تزوج 39 امرأة وصار له 94 ولداً يلتفون حوله في صورة جماعية. وفي أمر آخر لا يقل عجائبية، تقدم السلطات تعويضاً مالياً لرجال الشرطة الذين يحافظون على شواربهم فلا يحلقونها. وعلى الصعيد الأسري، تُسجل الهند واحداً من أفضل معدلات الاستقرار الزوجي، فـ1% فقط من الزيجات تنتهي بالطلاق.