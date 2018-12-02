لين ميراندا في ممر المشاهير

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

حصل الممثل والمؤلف الأميركي لين مانويل ميراندا الفائز بجوائز «توني» و«إيمي» و«غرامي» على نجمة في ممر المشاهير بهوليوود. إذ أزاح ميراندا بطل مسرحية «هاميلتون» الموسيقية الستار عن النجمة الخاصة به خارج مسرح «بانتيغيز» في هوليوود أول من أمس، وتذكر أول دور له في مسرحية موسيقية وهي مسرحية «إين ذا هايتس» عام 2010.

وقال ميراندا (38 عاماً) خلال المراسم: «أشعر أنني في حلم! فوجود نجمتي خارج هذا المسرح الرائع يعني لي الكثير». يُذكر أن مسرحية «هاميلتون» فازت بجائزة «بوليتزر»، ومن المقرر عرضها بلندن وشيكاغو كما ستجوب الولايات المتحدة.