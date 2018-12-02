حديث الروح

الجود والمجد والتاريخ والأدبُ

والشعب والشعر والأقلام والكتبُ

سرورها بك حب لا يحيط به

وصف البليغ ولا الأمثال والخطبُ

شاهدت بعض الذي شاهدته فهمى

دمع السرور على الخدين ينسكبُ

وللسرور كما للحزن أدمعه

من أنعم الله هذا المنظر العجبُ

لم يبقَ شيخ ولا طفل ولا امرأة

تقاسم الحب فيك العجم والعربُ

لو أن من خلقوا للحب قد صدقوا

لم يبقَ ظلم ولا حقد ولا غضبُ

فإن أحبك هذا الناس واتجهت

لك القلوب فأنت الأصل والسببُ

توجت حبك بالإحسان تكرمة

فضلاً وبذلاً ونبلاً فوق ما يجبُ

من وحّد الشمل بالجهد العظيم ومن

أعطى الجزيل ولم يمنن بما يهبُ

ومن بنى دولة بالعدل قائمة

يحدو بها الحب لا الهندية القضبُ

من حوّل الأرض من وحل ومن مدر

رمالها بوقود الشمس تلتهبُ

إلى نخيل وأشجار وفاكهة

قطوفها التين والأعناب والرطبُ

حمد خليفة بو شهاب

شاعر إماراتي (1932 - 2002م)