مطعم في دبي يشتري كمأة عملاقة بـ51 ألف دولار

المصدر: دبي - البيان

مدينة عربية في وسط الصحراء، تحوي أطول برج في العالم، وتعشق تحطيم الأرقام القياسية، هل عرفتم ما هي؟ حسناً، نعرف أنها ليست أحجية صعبة، هكذا بدأ موقع «سي إن إن بالعربية» تقريره عن مدينة دبي، التي تحرص دائماً على صنع اسم لنفسها في مقدمة الأرقام القياسية مهما كان الأمر، وهذا ما فعلته أيضاً في أحدث رقم قياسي حطّمته أخيراً وهو «أكبر حبّة كمأة بيضاء طازجة تدخل البلاد».

وقد قام مطعم «روبيرتوز» الإيطالي الفاخر أخيراً، بشراء كمأة بيضاء يبلغ وزنها 1005 غرامات، أي 1.005 كيلوغرام.

وكانت قد اكتشفت كمأة «الترفاس» في مطلع شهر نوفمبر الماضي، في تلال توسكانا الإيطالية، بعدما تتبع أثرها كلبان مدربان على إيجاد فطر الفقع النادر. ويعتبر هذا النوع من الفقع من بين أندر وأثمن الأنواع في العالم، إذ قُدرت قيمتها بنحو 187 ألف درهم، أي نحو 51 ألف دولار.

أطباق

وقد قام المطعم الفاخر الذي يقع في منطقة مركز دبي المالي العالمي، باستخدام الكمأة طوال شهر نوفمبر الماضي في بعض الأطباق، ضمن قائمة الطعام، من بينها طبق «جبن البوراتا» الذي استخدم غراماً واحداً من الكمأة النادرة، وطبق السباغيتي «تشيتارا»، الذي استخدم في صنعه غرامان من الكمأة.