أميركي يقاضي السلطات لإصابته بنوبة قلبية سببها إنذار كاذب

المصدر: هاواي - رويترز

أقام شخص يدعى جيمس شون شيلدز من هاواي، دعوى قضائية ضد الولاية، لأنه أصيب بنوبة قلبية بعد إنذار كاذب تلقاه على هاتفه المحمول وحذره من هجوم بصاروخ باليستي في يناير الماضي، متهماً السلطات بالإهمال في الواقعة التي أصابت الآلاف بالذعر.

وكان المواطن الأميركي يقود سيارته مع زوجته بريندا، صباح السبت 13 يناير الماضي، عندما أرسلت الولاية إنذاراً على الهواتف المحمولة جاء فيه: «خطر صاروخ باليستي في طريقه إلى هاواي. احتموا فوراً.

هذا ليس تدريباً». ووردت الرسالة في وقت كان التوتر فيه متصاعداً بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي كانت قد أعلنت أنها طورت صاروخاً باليستياً يمكنه الوصول للبر الأميركي الرئيس. وهرع الآلاف من سكان الجزيرة للاحتماء، قبل أن تسحب وكالة إدارة الطوارئ في هاواي الرسالة بعد ذلك بنصف ساعة، قائلة إنها أرسلت بطريق الخطأ.

وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات مالية غير محددة. وتقول الدعوى إن شيلدز شعر بألم وحرقة في صدره بعدما أجرى مكالمات لتوديع أحبته، ومن بينهم ابنه وابنته. وأضافت أن شيلدز وبريندا هرعا للمستشفى، حيث توقف قلبه وخضع لجراحة طارئة لإنقاذ حياته. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المدعي العام في الولاية ولا وكالة إدارة الطوارئ.