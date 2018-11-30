منازل للعيش في المريخ وقرب الشطآن

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

يصمم بعض الناس منازل تعد غريبة، أو يتصورون أنهم يعيشون في منازل سوف يبنوها على سطح المريخ. وتتراوح تلك المنازل الغريبة بين مزارع عائمة، تسير في البحار، وتجاور الحيتان والأسماك، إلى منازل من الرمال على الشواطئ.

بنى مارسيسو ميزال، منزلاً من الرمال على شاطئ ريو دي جانيرو، واستغرق 22 عاماً لإنشاء هذا المنزل الغريب.

وقامت مجموعة من العلماء ببناء منزل تصوري في ولاية يوتاه الأميركية، على أنه المنزل الذي سيعيش فيه أناس على سطح المريخ.

ويعيش جوان هوبيرز في سفينة ضخمة، بناها بنفسه، وجمع فيها كثيراً من الحيوانات، ويبحر بها حول سواحل أوروبا. وتشمل الحيوانات التي تعيش معه في السفينة، إبل وماعز وثعابين. وبنى الزوجان الكنديان كاثرين كينغ وواين آدامز، منزلاً يزهو بالألوان الطبيعية في فانكوفر. ويزور هذا المنزل زائرون من أنحاء العالم، بسبب تصميمه الغريب.