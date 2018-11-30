«سمكة قرش» طائرة

المصدر: إعداد -سيد صالح

أثارت الطائرة الجديدة «ئي190- ئ2» من إنتاج شركة «إمبراير» البرازيلية، إعجاب المسافرين وأوساط الطيران العالمية، بتصميمها الخارجي الطريف، المستلهم من سمكة القرش الأبيض الشهيرة.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، تقريراً عن الطائرة الجديدة. وأفاد التقرير بأن الطائرة «ئي190- ئ2»، تمتلك مزايا أخرى عملية عديدة، بخلاف تصميمها على شكل القرش الأبيض، ومنها راحة المسافرين، حيث تتراص مقاعدها في صفوف ثنائية المقاعد.

وهناك أيضاً مزايا اقتصادية تمتلكها «ئي190- ئ2»، ومنها أنها أقل في استهلاك الوقود من الطائرات كبيرة الحجم، بنسبة لا تقل عن 17 %. وعلاوة على ذلك، فإن صغر حجمها، يجعلها أقل في كلفة صيانتها من الطائرات كبيرة الحجم بنسبة 25 % على الأقل.

وتعتزم «إمبراير»، المتخصصة في تصنيع الطائرات صغيرة ومتوسطة الحجم، طائرات جديدة من نفس طراز «ئي190- ئ2»، وسيكون تصميمها الخارجي مستوحى من أشكال حيوانات أيضاً، ومنها النمر، إلى جانب طيور، ومنها النسر.