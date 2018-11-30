بكتيريا الجلد «خارقة»

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

حذر الباحثون في جامعة باث البريطانية، من أن البكتيريا التي تعيش في الجلد البشري، بدأت تصبح خارقة، وتتحول للدفاع عن نفسها ضد المضاد الحيوي المقاوم لها. وتتشابه هذه البكتيريا مع الجرثومة «MRSA» الخارقة، المقاومة بالفعل للمضادات الحيوية.

وتفيد «ديلي ميل»، بأن هذه البكتيريا تدعى المكورات العنقودية للبشرة، وعادة ما تكون غير ضارة للإنسان، ولكن يمكن أن تسبب التهابات خطيرة بعد الجراحة، ولا تتأثر بأي مضاد حيوي مهما كان قوياً.

وقد وصفها الباحثون البريطانيون بأنها «ممرض مميت على مرأى من الجميع»، وطالب الخبراء من وجوب التعامل معها بمزيد من الجدية. ويقول الباحثون إن معرفة أي من المرضى الذين يحملون هذا النوع الأكثر فتكاً، يمكن أن يساعد الأطباء في الوقاية من العدوى، بعد العمليات الجراحية أو معالجتها بسرعة.