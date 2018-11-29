حديث الروح

همومي ليس يسترها إزاري

يقينا لست أعبأ بالخوار

أمنّي القلب بالآمال ليلا

صريعا أستفيق على النهار

خيالي مثل نسرٍ في فضاءٍ

تعلق بالفراغ بلا قرارِ

وحلمي مثل نارٍ شبّ فيها

لهيب الريح دون هدى المسار

ألا يا موج ذاك البحر أنّي

أشق عباب أطراف الحوار

فأمهلني لعل الوقت أدّى

فروضاً قبل تدوير السوار

أحاور بعض آمالي لأني

سأسكنها بأعماق المحار

وكل وعودنا باتت تداري

على الآمال أوهام الخمار

عمود من دخان الصمت أحنى

رقاباً من ضجيج الاجترار

أُسالم كل من في الكون وداً

فلا حسكٌ ولا كف الضرار

تعلمني الشدائد كيف أرمي

سلاحي عند زاوية الغبار

شريفة العلوي

شاعرة من إريتريا (ت 2013)