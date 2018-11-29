«رويز» تتصدر مشاهدات «إنستغرام»

المصدر: إعداد: سيد صالح

نشرت صحيفة «نيوزيلند هيرالد» أمس، تقريراً مصوراً عن قمة جبل «رويز»، واصفةً إياها بالوجهة النيوزلندية الأكثر ظهوراً على «إنستغرام».

وكانت مناسبة التقرير، ظهور صورة لقمة جبل «رويز» على موقع «ريديت» الأميركي، تظهر فيها إحدى زائرات القمة، وهي تقف على أعلى نقطة، باسطة ذراعيها، بينما تقوم صديقتها بتصويرها، لنشرها على «إنستغرام»، فيما يقف وراءهما صف طويل لا تظهر نهايته، لزوار ينتظرون دورهم في التقاط الصور بالطريقة نفسها.

ودون «ريديت» أسفل الصورة: «طابور التواصل الاجتماعي». ويبلغ ارتفاع قمة «رويز» أكثر من 1500 متر، وتقع بين بحيرة «واناكا»، ومحمية «ماونت أسبرينغ» الطبيعية، ما يجعل الوقوف أعلاها، يمتع الناظر بمشاهدة الطبيعة الخلّابة.