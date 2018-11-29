شرطي يتحوّل إلى «قابلة»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ببرودة الشرطي المتحمّس لتحرير مخالفة سُرعة، وضع الرقيب برايان ماينارد قفازيه، وأحضر غطاءً من سيارته، محوّلاً الشاحنة المنطلقة بسرعة 85 كم/‏‏‏‏ساعة، على الطريق السريع في نورث كارولينا لغرفة ولادة، أبصرت فيها الطفلة «هالين» نور الحياة، وجعلت الشرطي برايان يقول: «شهدت، على امتداد أعوام خدمتي في دائرة الشرطة، الكثير من الوفيات. وما من شك أن تمكّني من لعب دورٍ في عملية بث الحياة، تجربة مذهلة تماماً».

السبب الذي جعل جيمي بايكر يقود بسرعة جنونية، حالة طارئة. وقد تحدث برايان لموقع «آي تي في»، قائلاً: «حين أوقفت سيارتي، خرج من شاحنته الصغيرة يصرخ بأن زوجته في حالة ولادة، وأنه يحاول إيصالها للمستشفى حالاً».

وصرخت لورا متألمة: «أشعر بالطفل قد خرج ولابدّ أن تساعدني». وبما أن الوقت لم يكن مسعفاً لإيصال لورا للمستشفى، جعل برايان من قارعة الطريق السريع غرفة عمليات، وسبقت الطفلة «هالين» سيارة الإسعاف.