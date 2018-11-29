سرقة لوحة بدار مزادات بفيينا

المصدر: فيينا - رويترز

أفادت الشرطة النمساوية بأنها تبحث عن 3 أشخاص يشتبه في أنهم سرقوا لوحة للرسام بيير أوغوست رينوار، تصل قيمتها إلى نحو 160 ألف يورو، من صالة مزادات في فيينا.

وذكرت الشرطة أن اللوحة التي تحمل اسم «الخليج والبحر والمنحدرات الخضراء»، وهي لمنظر طبيعي، وليست من أشهر أعمال الرسام الانطباعي الفرنسي، انتزعت من إطارها، أثناء عرضها قبل بيعها المزمع في صالة دوروثيوم للمزادات.

وأضافت شرطة فيينا في بيان: «الرجال غادروا الموقع من منافذ خروج مختلفة وفروا». وعرضت الشرطة صوراً للرجال الـ3، حصلت عليها من كاميرات المراقبة، وقالت: «من الواضح أنهم محترفون».

وأكدت صالة دوروثيوم للمزادات، الأشهر في فيينا، والواقعة في وسط المدينة، وقوع حادث سرقة، لكنها لم تورد مزيداً من التفاصيل. وكان من المقرر أن تباع اللوحة التي قُدرت قيمتها بما بين 120 و160 ألف يورو، في مزاد مساء أمس الأربعاء.