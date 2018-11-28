واحة الكرامة في أبوظبي

المصدر: تصوير - مجدي اسكندر



تتجاوز الشهادة معاني الكرامة لتسمو فوق أبعاد الحروف، وتعتلي قبة السماء مقيماً فيها دائما وهذه القبة لا يصل إليها إلا النخبة المختارة من خلق الله ، فأية قيمة أعلى من قيمة الشهادة وأية جنة أعز وأروع من تلك الجنة التي يفوز بها الشهداء بعد التضحية بالحياة التي لا تقارن بما نالوا .. إن الشهادة وقفة عز ، ووقفة شموخ وهي الأمل المنتظر من قبل رجال أحبوا أن يكونوا مع ممن سبقهم من الرجال الطهرة الأبرار لذلك استسهلوا الموت ،وتمنوه لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الحياة بكل ما فيها من ملذات وطيبات لا يمكن أن تقارن بفوزهم العظيم

تصوير: مجدي اسكندر