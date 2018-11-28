تتخاطب مع الحيوانات الأليفة مقابل رسوم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لطالما سعى الباحثون للتوصل إلى طرق للتواصل مع الحيوانات، لكن إحدى الخبيرات الروحانيات بالحيوانات الأليفة تدعى شيرا بلوتزكر، وهي من ولاية نيويورك، تزعم أنها تقوم بذلك منذ حوالي 15 عامًا.

ومقابل أجر، يمكنها وفقا لموقع "أوديسيتي" أن تخبر مالكي الحيوانات الأليفة بما تفكر به حيواناتهم المدللة، وما تحبه وتكرهه، بغض النظر عما إذا كانت ما تزال على قيد الحياة أم لا.

وعملت بلوتزكر في البداية طبيبة نفسانية للبشر، ولكن بينما كانت تشاهد الخبيرة الروحانية سونيا فيتزباتريك وهي تعرض مواهبها خلال برنامج تلفزيوني على قناة " Animal Planet"، أدركت أنها أيضا تستطيع قراءة أفكار الحيوانات. منذ ذلك الحين، أصبحت الاتصالات التخاطبية مع الحيوانات الأليفة - حية وميتة على حد سواء - من الأعمال التجارية المربحة لبولتزكر، التي تدعي أن هناك الكثير من أصحاب الحيوانات الاليفة الذين يدفعون رسوما قدرها 100 دولار لكل جلسة مدتها 30 دقيقة لسماع ما تقوله حيواناتهم الأليفة.

وتتذكر شيرا المرة الأولى التي أدركت فيها أنها يمكن أن تستفيد من نفس التردد مثل زميلتها نفسية فيتزباتريك. وكيف تتخاطب مع أحد الكلاب، حيث أبلغها أنه كان يستمتع جداً بمشاهدة التلفزيون! وكان فخورًا جدًا بنفسه لقيامه بأعمال جيدة لصاحبه.