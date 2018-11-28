اكتشاف مقبرة بريطانية تعود للعصر «الأنجلوساكسوني»

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

عثر فريق من الأثريين البريطانيين على مقبرة تضم رفات أكثر من 20 سيدة من العصر «الأنجلوساكسوني»، إلى جانب مجموعة من الحلي المعدنية الخاصة بهؤلاء النسوة. وبحسب ما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، كان موقع اكتشاف هذه المقبرة في تلال «لنكولنشاير» ضمن المقاطعة الإنجليزية التي تحمل الاسم نفسه. ويرجع تاريخ المقبرة إلى الفترة الممتدة بين القرنين 5 و6 الميلاديين. وتضمنت الحلي المكتشفة خواتم فضية وعاجية، وأقراطاً نحاسية، وحقائب من القماش.

ويقول د. هيو ويلمون، من جامعة «شيفيلد» الإنجليزية، رئيس الفريق البحثي: «كل الهياكل من دون استثناء مدفونة مع مجموعة كبيرة من الحلي، ما يعكس التزام «الأنجلوساكسونيين» بطقوس دفن الموتى التي سادت بينهم».