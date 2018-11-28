أميركي ينجو بعد سقوطه من طائرة

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

أنقذت العناية الإلهية السائح الأميركي كريس جورسكي من الموت، بعد أن كاد يسقط من طائرة شراعية معلقة في سويسرا، بعد أن نسي الطيار الذي كان يقود الطائرة أن يربطه بإحكام.

ووفقاً للفيديو والصور التي نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، كان جورسكي في رحلة سياحية بسويسرا، وأراد في أول أيام الرحلة أن يمارس الطيران الشراعي المعلق لأول مرة في حياته. وبعد إقلاع الطائرة، اكتشف جورسكي أن الطيار لم يربطه بإحكام ليجد نفسه خارج الطائرة. وسرعان ما تشبث جورسكي بيده اليمنى بساق الطيار، بينما تشبثت يده اليسرى بقضيب معدني مثبت أسفل الطائرة.

وظل جورسكي متدلياً على هذا الوضع لمدة تزيد على دقيقتين كان خلالهما قريباً من موت مُحقّق، حتى تمكن الطيار من الهبوط على نحو متعجل، ما أدى إلى تدحرج جسم جورسكي على الأرض، وانتهى به الحال إلى كسر رسغه اليمنى وتمزيق عضلات ذراعه.

وقال جورسكي من المستشفى الذي نقل إليه بعد نجاته من الموت: «أخطأ الطيار بعدم تثبيتي جيداً في الطائرة قبل الإقلاع، إلا أنه بذل قصارى جهده لإنقاذي».