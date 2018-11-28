فرط نشاط الأطفال سببه «النووي»

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

يعتقد باحثون في جامعة ولاية نيويورك العليا أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكمن في الحمض النووي الخاص بالطفل المصاب.وأفادت «ديلي ميل»، بأن الباحثين حددوا أكثر من 300 طفرة وراثية تزيد خطر الاضطراب العقلي بنسبة 19%. والنتائج التي توصل إليها فريق الباحثين الأميركيين قد تثير شكوكاً حول الخبراء الذين يقولون، إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مجرد تبرير لسلوك سيئ.

وفي الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها، حدد الباحثون ما مجموعه 304 طفرات في 12 موقعاً جينياً بالجسم على أنها فريدة من نوعها في هذا الاضطراب العقلي. ويعتقد الباحثون، أن الطفرات تؤثر في الجهاز العصبي المركزي الذي يعانيه المريض، والذي يؤثر في نمو الدماغ.