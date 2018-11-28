المصارعة تُقرّب الكوريتين

المصدر: باريس - رويترز

تكاتفت جهود الكوريتين الشمالية والجنوبية لإدراج مصارعة تقليدية في البلدين على قائمة تراث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» في خطوة أخرى نحو تقارب البلدين.

وتعود مصارعة «السيريوم» التقليدية كما يشار إليها في كوريا الشمالية أو «السيرم» كما يشار إليها في كوريا الجنوبية إلى نحو 1800 عام، وتجذب جمهوراً كبيراً عند بث منافساتها على المستويين المحلي والدولي.

وقدم البلدان طلباً مشتركاً حصل على موافقة في حفل أقيم في بورت لويس بموريشيوس. وتجاوزت الدبلوماسية الثقافية بعض العقبات من بينها اختلاف الكتابة بالإنجليزية لاسم الرياضة.