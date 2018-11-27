نظرية جديدة لوقف الاحترار العالمي

المصدر: Ⅶ إعداد: أشرف رفيق

خرج مجموعة من الباحثين بنظرية جديدة لوقف الاحترار العالمي، وقالوا إنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق التعتيم على الشمس.

وجاء في دراسة من جامعتي «هارفارد» و«ييل» أنه يمكن خفض ارتفاع حرارة العالم بمقدار النصف باستخدام بالونات تطير على ارتفاعات كبيرة، بحيث تحجب بعضاً من ضوء الشمس. ويمكن عن طريق تلك البالونات نثر مواد كيماوية في الغلاف الجوي لحجب بعض حرارة الشمس. وأطلق الباحثون على هذا الأسلوب حقن الغلاف الجوي بـ«الإيروسول».

ويقول المشككون في النظرية إنها مكلفة جداً وتنطوي على كثير من المخاطر على المدى الطويل، منها الجفاف الشديد والأحوال الجوية غير المستقرة.