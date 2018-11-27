قطرة «بكتيريا مفيدة» لالتهاب السحايا

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرز الله

في أول تجربة على امتداد العالم، يجري باحثون بريطانيون اختبارات لقطرة أنف تحتوي على بكتيريا «مفيدة»، يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب السحايا الحاد، الذي يعرض صحة الأطفال للخطر، وقد يكون قاتلاً في أحيان كثيرة.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فإن هذا العلاج تم تطويره في مركز البحوث الطبية الحيوية بساوثامبتون، وينطوي على إدخال جينة في شكل غير ضار من البكتيريا.

وهذا يساعد على بقاء البكتيريا في الأنف، ويحفز استجابة مناعية. ومن المؤمل أن تحمي هذه البكتيريا المعزّزة، المعروفة باسم (Neisseria lactamica)، من قريبتها البكيتيريا النيسرية السحائية، وهي السلالة المسؤولة عن التهاب السحايا.