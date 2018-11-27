محظوظ يعثر على 7.5 ملايين دولار

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

شعر رجل محظوظ بأنه فاز بالجائزة الكبرى بعد شراء وحدة تخزين من نجم فيلم «مخزن الحروب» دان دوتسون، حيث انتهى به المطاف بالعثور على 7.5 ملايين دولار نقداً في داخل الوحدة.

ونسبت «ديلي ميل» إلى المشتري قوله إنه بعد أن اشترى وحدة التخزين وجد في داخلها خزنة استغرق بعض الوقت في فتحها، ولكن عندما تمكن من ذلك عثر على هذا المبلغ الضخم.

وعندما تناهى هذا الخبر إلى مسامع المالكين الأصليين لوحدة التخزين، الذين فقدوا الـ7 ملايين دولار، طلبوا من محاميهم التواصل مع المشتري على الفور.

ووافق الطرفان على السماح للمالك الجديد بالحصول على مكافأة قدرها 1.2 مليون دولار مقابل إعادة الخزنة المفقودة، وليس هذا أمراً سيئاً بالنظر إلى أن المشتري لم يدفع سوى 500 دولار ثمن وحدة التخزين. والسؤال الحقيقي هو، ماذا ستفعل لو عثرت على 7 ملايين دولار؟