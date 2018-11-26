نماذج «ثري دي» لمرضى القلب

المصدر: إعداد: إليازية البدواوي

ابتكر استوديو تصميم يُدعى (Cellule) ومقره لندن، نظاماً لتصميم نماذج شخصية ثلاثية الأبعاد، ومطبوعة رقمياً لأعضاء القلب، يمكن استخدامها لمساعدة الأطباء في التخطيط لجراحة زرع الأعضاء.

بدأت منصة أبحاث «بيغ هارت داتا» دراسة دور الطباعة الثلاثية والنمذجة في جراحات القلب، والقدرة على إيجاد نظام رعاية صحية قابل للتخصيص لكل مريض. ومن خلال تسخير الابتكارات الحديثة في ذلك المجال، يمكن للباحثين والأطباء حالياً الاطلاع على نماذج حاسوبية مطبوعة ثلاثياً لقلوب مرضاهم. وبالمقابل، يمكن استخدام تلك النماذج للمساعدة على تطوير علاجات جديدة وخاصة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب.