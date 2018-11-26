اكتشاف أقدم ديناصور في العالم

المصدر: إعداد: أشرف رفيق

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من الديناصورات عاش من 225 مليون عام على الأرض، ويُعتقد أنه أقدم ديناصور يتم اكتشافه حتى الآن. ووصف الباحثون الديناصور الجديد بأن له رقبة طويلة توفر له ميزة تنافسية عند جمع الطعام من أعلى الأشجار، وفق ما ذكرته مجلة «الجمعية الملكية للأحياء».

وقال الباحثون إن هذا الديناصور عاش على الأرض خلال العصر التيراسي، عندما كانت البرازيل لا تزال جزءاً من قارة «باناجيا» العملاقة، كما أن الديناصور المكتشف له علاقة قرابة بحيوانات عملاقة قديمة أخرى مثل «برونتوصوروص» ذي الرقبة الطويلة والأرجل الأربع.