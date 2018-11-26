طول أظفارها يدخلها «غينيس»

المصدر: إعداد: سيد صالح

دخلت الروسية إلينا شيلينكوفا، 35 عاماً، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، عن أطول أظفار في العالم، حيث بلغ طول أظفارها 12 سنتيمتراً، بعد أن أطلقتها على مدى 4 أعوام و3 شهور.

وذكرت شيلينكوفا لصحيفة «ميرور» البريطانية، أنها لم تُطلِق أظفارها لغرض لفت الأنظار إليها، فهي قادرة بالفعل على لفت الأنظار، وإنما فعلت ذلك ببساطة لتكسب رهاناً مع صديقة لها كانت تحدتها أن تستطيع إطلاق أظفارها.

وأضافت شيلينكوفا، إنها كي تحمي أظفارها من التكسير، امتنعت طوال هذه المدة عن فعل بعض الأشياء كممارسة السباحة أو حتى ارتداء القفازات برغم البرد القارس في روسيا. وقالت شيلينكوفا: «أعتبر أظفاري بمثابة أطفالي، فقد اعتنيت بها على مدى أكثر من 4 أعوام، كما تفعل الأم مع أبنائها».