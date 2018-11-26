رحيل الممثل والساحر ريكي جاي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل والساحر ريكي جاي، الذي ذاع صيته في أفلام المخرج ديفيد ماميت، توفي عن عمر يناهز 72 عاماً. وتوفي جاي، واسمه الحقيقي ريتشارد جاي بوتاش، في لوس آنجلس أول من أمس، لأسباب طبيعية، بحسب ما قاله مدير أعماله وينستون سيمون، لموقع «هوليوود ريبورتر».

ونقل عن سيمون القول: «لقد كان فريداً من نوعه، لن نرى مثله مجدداً». وكان جاي قد بدأ في القيام بخدع سحرية وهو صغير السن، حيث كان يقدم ألعاباً سحرية في «ذا إليكتريك سيركس» في نيويورك، في ستينيات القرن الماضي.

شارك ريكي في أفلام المخرج ماميت، ومنها «هاوس أوف غيمز»، قبل أن يشارك في أفلام حققت نجاحاً في شباك التذاكر، منها «تومور نيفر دايز» و«ذا بريستيج».