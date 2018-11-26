حديث الروح

المصدر: باب ولد الشيخ سيديا

ثق في الذي أنت ترجوه من الأمل

فضلاً من الله لا تركن إلى العمل

ولا تكن أبداً مستعظماً زلالاً

فالعفو أوسع من مستعظم الزلل

ولا تملّ حياة لا بقاء لها

فإن مدتها قلت عن الملل

لا تبغض الموت ليس البغض يدفعه

ولا يوخره شيء عن الأجل

إن الحياة وإن الموت وقتهما

جفت بمقداره الأقلام في الأزل

فالأمر لله سلم تسترح وترح

ولا تكن من خطوب الدهر ذا وجل

ولا تكن في طلاب الأمر ذا عجل

فلا ينال العزيز الصعب بالعجل

وكن لما سن خير الرسل متبعاً

ولا ترم غيره من سائر السبل

عليه من صلوات الله أكملها

مع السلام الملث الصيب الهطل

والآل والصحب والأتباع كلهم

ما نال قافيهم ما رام من أمل

فقيه وشاعر موريتاني (1860- 1924م)