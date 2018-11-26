فيديو يجوب كوكب الأرض في 15 دقيقة

المصدر: إعداد: سيد صالح

أنتجت المحطة الفضائية الدولية، فيلم فيديو، تظهر فيه وهي تجوب الكرة الأرضية بكاملها ذهاباً وإياباً، احتفالاً بمرور 20 عاماً على تدشينها. ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، تعاونت المحطة في إنتاج هذا الفيلم مع وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تولت التقاط مشاهد الفيلم لحساب المحطة، باستخدام مرصد تابع لها، يسمى «كوبولا».

وجرى تصوير الفيلم يوم 6 أكتوبر الماضي، فيما تم بثه الأسبوع الماضي في نفس يوم الميلاد الـ20 للمحطة، وهو 20 نوفمبر.

تبلغ مدة الفيلم 15 دقيقة، وصُوّرَ باستخدام تقنية التصوير المتقطع، التي يطلق عليها أيضاً اسم تقنية الفاصل الزمني (Time-lapse)، أي التقاط صور متقطعة مع ترك فاصل زمني بين كل صورة والتي تليها، ثم تجميع الصور في مشهد واحد.

ويُعَدُ هذا الفيلم أطول تسجيل يجري في الفضاء، باستخدام تقنية التصوير المتقطع. ويتكون الفيلم من 21.375 صورة، تبدأ بالمحطة وهي تنطلق في رحلتها حول كوكب الأرض من تونس على وجه التحديد، ثم تجوب الكوكب بكامله حتى نهايته، ثم تبدأ رحلة العودة لتمر بالنهار والليل أثناء الرحلة. وتظهر معالم المحطة من الخارج، والألواح التي تكسو سطحها الخارجي، بمجرد أن ينجلي نور الشمس في تمام الساعة 5:30 صباحاً. وأما في فترة الليل، فتظهر في الفيلم نجوم السماء، وهي تتألق في منظر مبهر.

كما تظهر في الرحلة أيضاً بعض الدول والمدن المعروفة، ومن أبرزها إسبانيا، البرتغال، أستراليا، والعاصمة الصينية بكين، إلى جانب سفن فضائية، ومنها سفينة الشحن الفضائي اليابانية «إتش تي في-7».