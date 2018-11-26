منزل بيكهام يتعرض للسرقة مرتين

المصدر: لندن - د ب أ

استهدف اللصوص منزل نجم كرة القدم السابق، ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا، للمرة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بحسب ما أورده أمس موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير.

وكان قد تم في أكتوبر الماضي استدعاء الشرطة إلى منزل بيكهام، الذي يبلغ ثمنه 6 ملايين جنيه إسترليني، والذي يقع بمنطقة جريت تيو في أكسفوردشاير، بعد أن كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، وجود 3 متسللين ملثمين.

وذكر الموقع الإلكتروني، أنه في 14 نوفمبر الجاري، أي بعد مرور نحو 4 أسابيع على محاولة الاقتحام الأولى، اضطر أفراد الأمن والكلاب البوليسية، إلى مطاردة مجموعة أخرى من المتسللين، وإبعادهم عن المنزل، الذي لم تكن الأسرة موجودة فيه.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصدر محلي القول: «يبدو الأمر وكأنه محاولة مستمرة لاستهداف المنزل، عندما يكون أفراد الأسرة خارجه».